Juve, prima mossa per Scamacca: c’è l’offerta, 35 milioni per averlo subito

Juve, prima mossa per Scamacca: c’è l’offerta, 35 milioni per averlo subitoPronto un investimento per portarlo da Allegri già a gennaio, anche per evitare aste in estate: il Sassuolo lo valuta 40 milioni e non ha esigenze di vendere, possibile incontro subito dopo le feste continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 28 Dicembre 2021.

Juve, prima mossa per Scamacca: c’è l’offerta, 35 milioni per averlo subitoPronto un investimento per portarlo da Allegri già a gennaio, anche per evitare aste in estate: il Sassuolo lo valuta 40 milioni e non ha esigenze di vendere, possibile incontro subito dopo le feste

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA