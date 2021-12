Juve, prima mossa per Scamacca: lo valuta 35 milioni, c’è l’offerta

Juve, prima mossa per Scamacca: lo valuta 35 milioni, c’è l’offertaPrimi contatti col Sassuolo per avere subito l’attaccante. Il club neroverde vorrebbe aspettare per aprire un’asta continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 28 Dicembre 2021.

