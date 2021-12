Non solo Mbappé: da Pogba a Sule, ecco i migliori big in scadenza

La Redazione24

,

martedì 28 Dicembre 2021.

Non solo Mbappé: da Pogba a Sule, ecco i migliori big in scadenzaIl 31 giugno 2022 è una data segnata in rosso sul calendario di molti club. Quel giorno, infatti, tanti big vedranno il proprio contratto estinguersi e potranno indossare una nuova maglia. Da Mbappé promesso sposo del Real Madrid, al centrale del Bayern Niklas Sule. Ma anche Dybala, Lacazette e Brozovic… Ecco la Top 10 dei giocatori in scadenza nel 2022.

