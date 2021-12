Verzino, cane disperso da due giorni: salvato dai Vigilii del Fuoco di Cirò Marina

In data odierna intorno alle ore 7:30 una chiamata alla sala operativa del Comando vigili del fuoco di Crotone segnalava la caduta di una cane da caccia, in una zona impervia nel territorio di Verzino, lo stesso da due giorni disperso

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Verzino,

martedì 28 Dicembre 2021.

All’arrivo sul posto degli uomini del distaccamento vigili del fuoco di Cirò Marina, la situazione si presentava complicata, visto il territorio impervio con un fiume che attraversava l’intera zona.

Indossato l’idrocostume, (dispositivo di protezione individuale in ambiente acquatico in dotazione al corpo nazionale dei vigili del fuoco), si procedeva alla ricerca dell’animale.

Impossibilitati ad usare i mezzi, i vigili hanno impiegato a piedi circa un’ora prima di arrivare nel punto esatto indicato dai richiedenti, tra sterrato e fiume si è recuperato il cane in buone condizioni, e consegnato ai proprietari.

