Brozovic, dall’aereo per Siviglia a perno della squadra: così l’Inter lo ha messo al centro

Brozovic, dall’aereo per Siviglia a perno della squadra: così l’Inter lo ha messo al centroNel mercato invernale del 2018 Spalletti ne bloccò la partenza per la Spagna: da quel momento è diventato imprescindibile. Ora i nerazzurri sono al lavoro per prolungare il contratto del centrocampista croato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24



mercoledì 29 Dicembre 2021.

