Coronavirus: 694 casi attivi nel crotonese. 1.590 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 29 dicembre

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

mercoledì 29 Dicembre 2021.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.639.521 (+12.777).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 108.089 (+1.590) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.800 (47 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1.743 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.586 (12.411 guariti, 175 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3.818 (96 in reparto, 9 in terapia intensiva, 3.713 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.252 (28.533 guariti, 719 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 694 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 672 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.429 (9.303 guariti, 126 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5.283 (126 in reparto, 9 in terapia intensiva, 5.148 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.304 (33.847 guariti, 457 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1.580 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.558 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.772 (7.658 guariti, 114 deceduti).

L’ Asp di Catanzaro comunica 292 nuovi soggetti positivi di cui 7 residenti fuori regione. L’Asp di Vibo Valentia comunica 406 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

L’ Asp di Cosenza comunica “Oggi si registrano 5 decessi, due avvenuti ieri (1 in T.I. e 1 in Pronto Soccorso Spoke Corigliano Rossano) e 3 a domicilio, avvenuti rispettivamente il 31/10/2021, il 12/11/2021 ed il 13/12/2021 e di cui si è avuta notizia ieri, a seguito di verifica effettuata sulle schede ISTAT di morte. Comunica 162 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione”.

Bollettino

© RIPRODUZIONE RISERVATA