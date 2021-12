Ferie finite, tornano Chiellini, Dybala e Chiesa: Allegri fa l’appello per il Napoli

Ferie finite, tornano Chiellini, Dybala e Chiesa: Allegri fa l’appello per il NapoliLa Juve riaccoglie i tre big alla ripresa dei lavori in vista della ripresa del campionato dell’Epifania. Si rivede anche Danilo, con tempi più lunghi. Per Arthur e Ramsey è un ritorno con lo sguardo al mercato continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

mercoledì 29 Dicembre 2021.

