Il mercato di Lucca: quanto costa e chi lo vuole

Il mercato di Lucca: quanto costa e chi lo vuoleL’attaccante, che però dovrebbe spostarsi solo in estate, non interessa solo a Juve e Milan. Sulle sue tracce anche altri club. Non solo italiani continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 29 Dicembre 2021.

Il mercato di Lucca: quanto costa e chi lo vuoleL’attaccante, che però dovrebbe spostarsi solo in estate, non interessa solo a Juve e Milan. Sulle sue tracce anche altri club. Non solo italiani

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA