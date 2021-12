Inter, per Frattesi si cerca di giocare d’anticipo. Attesa Digne… E spunta Villar

Inter, per Frattesi si cerca di giocare d'anticipo. Attesa Digne, e spunta VillarL'interesse dei nerazzurri per il centrocampista del Sassuolo è concreto, ma la concorrenza è folta (e i neroverdi non vorrebbero privarsene subito). Sul francese c'è anche il Chelsea, intanto Ginter saluta il Gladbach

La Redazione24

,

mercoledì 29 Dicembre 2021.

