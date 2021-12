Napoli, a tutta su Casale: si tratta col Verona per farlo arrivare subito

Napoli, sprint e sorpasso di Casale: è lui il preferito per rinforzare la difesaIl duttile gigante gialloblù dovrebbe essere il primo regalo per Spalletti: i veneti chiedono circa 15 milioni per il centrale, ma l’operazione si può chiudere in prestito con diritto di riscatto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 29 Dicembre 2021.

Napoli, sprint e sorpasso di Casale: è lui il preferito per rinforzare la difesaIl duttile gigante gialloblù dovrebbe essere il primo regalo per Spalletti: i veneti chiedono circa 15 milioni per il centrale, ma l’operazione si può chiudere in prestito con diritto di riscatto

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA