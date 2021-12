Rebic entra in comfort-zone: gol e assist per spingere il Milan nel ritorno

mercoledì 29 Dicembre 2021.

Rebic entra in comfort-zone: gol e assist per spingere il Milan nel ritornoIn rossonero il croato ha sempre vissuto la parte migliore della stagione da gennaio in avanti: 11 gol due campionati fa, 10 lo scorso. L’arma in più di Pioli nella lotta scudetto

