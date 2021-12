Roma, un regalo a centrocampo per Mou: in pole c’è Kamara

Roma, un regalo a centrocampo per Mou: in pole c’è Kamara Dai riscatti di Under e Pau Lopez in arrivo 21 milioni che potrebbero essere investiti sul 22enne del Marsiglia, che nelle preferenze dei giallorossi ha superato Grillitsch, cercato da mezza Europa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 29 Dicembre 2021.

Roma, un regalo a centrocampo per Mou: in pole c’è Kamara Dai riscatti di Under e Pau Lopez in arrivo 21 milioni che potrebbero essere investiti sul 22enne del Marsiglia, che nelle preferenze dei giallorossi ha superato Grillitsch, cercato da mezza Europa

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA