Scamacca, l’Inter rilancia. Mossa anti-Juve da 45 milioni per averlo in estate

Scamacca, l’Inter rilancia. Mossa anti-Juve da 45 milioni per averlo in estatePinamonti, valutato 20 milioni, è la contropartita gradita ai neroverdi, che preferirebbero tenere l’attaccante fino a giugno. I bianconeri invece spingono per averlo subito continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

mercoledì 29 Dicembre 2021.

