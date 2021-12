Un predestinato mai espulso in carriera: è Ginter, il difensore che piace all’Inter

mercoledì 29 Dicembre 2021.

Un predestinato mai espulso in carriera: è Ginter, il difensore che piace all’InterL’esordio in Bundesliga a 18 anni, il Mondiale a 20: centrale, sa giocare anche a destra e a fine stagione lascerà Il Borussia Gladbach a parametro zero

