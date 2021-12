Alla cariatese Nicoletta Poerio la medaglia di bronzo al Campionato Mondiale Omc Hairworld

La grandissima Professionista Nicoletta Poerio Vicepresidente dell’Accademia Anam di Cariati presieduta da Antonio Russo, ha ottenuto un grandissimo riconoscimento a livello Mondiale

La Redazione

Cariati,

giovedì 30 Dicembre 2021.

Medaglia di bronzo nella Categoria Ladies Trend. Il percorso per arrivare ai mondiali con la nazionale italiana è stato lungo e faticoso, partita dalla cittadina di Cariati con tanta umiltà e determinazione è riuscita a portare lustro alla Calabria nel Mondo. Grazie all’appoggio dell’Anam Nazionale presieduta da Lino Fabbian e soprattutto grazie a Dario Alemanni direttore artistico e allenatore della Nazionale Italiana che hanno creduto in Nicoletta e l’hanno spronata ad andare avanti e a non mollare, è arrivato questo importantissimo premio in una competizione in cui si gareggia a colpi di forbici tutto il mondo. “Questo premio è il giusto coronamento di tanto lavoro e preparazione, fatto di viaggi e sacrifici, ma anche di sorrisi, nuove amicizie e nuove esperienze. Questo è solo il punto di partenza di riconoscimenti ancora più prestigiosi.” Un grande ringraziamento và anche a tutta l’organizzazione e a coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo grande successo e ai Vice Gianluca Serio e Salvo Scavo.

