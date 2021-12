Il gol di Lukaku contestato, poi Welbeck gela Stamford Bridge: guarda Chelsea-Brighton

Il gol di Lukaku contestato, poi Welbeck gela Stamford Bridge: guarda Chelsea-BrightonIl Chelsea a Stamford Bridge non va oltre l’1-1 col Brighton. Blues in vantaggio con Lukaku al 28’, rete a lungo contestata dagli ospiti per un fallo dello stesso attaccante belga. Nel recupero Welbeck di testa trova il pari continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

giovedì 30 Dicembre 2021.

