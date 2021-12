Incidente stradale sulla SS 106 a Crotone, estratto ferito dai Vigili del Fuoco

Questa mattina alle ore 7.25, squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta per incidente stradale sulla SS 106 in località Poggio Pudano

Crotone,

giovedì 30 Dicembre 2021.

All’arrivo sul posto vi erano due auto coinvolte, da una di queste veniva estratto un ferito e portato in ospedale dai sanitari del 118. Le auto coinvolte, una Mercedes ed una Volvo venivano prontamente messe in sicurezza dai vigili del fuoco, visto che da entrambe perdevano liquido dal motore. Presenti, Polizia, Anas e sanitari 118.

Le cause sono al vaglio.





