Isola Capo Rizzuto, “Io leggo perché”: il comune acquista libri per le biblioteche scolastiche

Con un investimento di € 2.700,00 euro l’Amministrazione Comunale di Isola Capo Rizzuto ha aderito all’iniziativa “Io Leggo Perché”, con l’obiettivo di implementare ed aggiornare le librerie scolastiche del territorio

Isola Capo Rizzuto,

giovedì 30 Dicembre 2021.

Carlo Cassano

Nello specifico, l’intera cifra è stata investita per l’acquisto di libri di narrativa, in accordo con tutte le scuole del territorio che hanno dato indicazioni sui testi necessari. Il progetto è stato portato avanti dall’ufficio Pubblica Istruzione su indicazione del Sindaco Maria Grazia Vittimberga e dell’Assessore al ramo Carlo Cassano, che in prima persona si è interessato di interloquire con le scuole per aggiornare le librerie: “Siamo felici di aver fatto questo piccolo gesto necessario per far crescere culturalmente i nostri giovani – dichiara l’Assessore Cassano – le librerie scolastiche, seppur ben attrezzate, necessitavano di un aggiornamento con libri di narrativa recenti”. “Io leggo perchè è un’iniziativa nazionale – spiega Cassano – che permetterà alle scuole di avere il doppio di quanto investito da noi, finanziato direttamente dalle case editrici, perciò i nostri 2700 euro nel nuovo anno diventeranno 5400, una bella spesa per le biblioteche scolastiche. Ringrazio l’Ufficio Pubblica Istruzione, nella persona del Dottor Vincenzo Foti, e la libreria Piscitelli per l’impegno profuso nel portare avanti questo progetto”. Ad essere rifornite saranno le scuole medie ed elementari, con circa 300 libri di testi a cui se ne aggiungeranno altrettanti ad inizio del nuovo anno.

