Occhio Juve: il Barça punta De Ligt. La clausola di 125 milioni non spaventa

Occhio Juve, De Ligt in cima alla lista di Xavi: la clausola di 125 milioni non spaventa il BarçaI catalani ritornano a pensare a Matthijs. Con un dubbio: i conti, più che in rosso. L’olandese però costa molto: sarà fondamentale la sua volontà continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 30 Dicembre 2021.

