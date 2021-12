Sequestrati 5 kg di fuochi d’artificio a Cirò Marina, i Carabinieri deferiscono un esercente

Controllo del territorio e contrasto al commercio abusivo di artifizi pirotecnici

Comunicato dei Carabinieri

Cirò Marina,

giovedì 30 Dicembre 2021.

Nella serata del 27 e nella mattinata del 28 dicembre uu.ss., i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina hanno deferito in stato di libertà per “fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti” un 44enne, incensurato, e un 43enne, con precedenti di polizia, titolari di due esercizi commerciali per la vendita di casalinghi, giocattoli e abbigliamento ubicati a Cirò Marina, i quali, nell’ambito dei controlli disposti in occasione delle correnti festività per frenare il commercio abusivo di artifizi pirotecnici, sono stati sottoposti a delle verifiche, eseguite a campione da parte dei Carabinieri del locale Comando, venendo trovati in possesso, il primo di un centinaio di “fuochi d’artificio”, del peso di circa 5 kg., mentre il secondo di più di 300 analoghi artifizi, per un peso di poco superiore ai 37 kg., appartenenti alle categorie F2-F1, detenuti nei suddetti negozi e posti alla vendita senza la prevista licenza di polizia, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del R.D. 773/1937 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro il materiale rinvenuto, affidandolo in custodia giudiziale, in attesa della sua distruzione, a un’armeria del luogo munita del relativo permesso.

