Sono 28 i positivi in Serie A: ecco la situazione squadra per squadra

La Redazione24

giovedì 30 Dicembre 2021.

In Serie A 28 i positivi al Covid: ecco l’elenco squadra per squadra Dall’Atalanta al Verona, tanti casi al ritorno in campo dopo la pausa. Salernitana la più penalizzata

