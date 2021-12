Stadi, si cambia: ingressi al 50% a scacchiera, palazzetti al 35%

Stadi, si cambia: ingressi al 50% a scacchiera, palazzetti al 35% La capienza fa un passo indietro di fronte alla quota centomila contagi sfiorata oggi. Il massimo livello di riempimento torna a essere quello di metà degli spalti, finora entrava il 75%. Le altre decisioni: niente quarantena per chi ha contatti con un positivo ma […]

La Redazione24

,

giovedì 30 Dicembre 2021.

Stadi, si cambia: ingressi al 50% a scacchiera, palazzetti al 35% La capienza fa un passo indietro di fronte alla quota centomila contagi sfiorata oggi. Il massimo livello di riempimento torna a essere quello di metà degli spalti, finora entrava il 75%. Le altre decisioni: niente quarantena per chi ha contatti con un positivo ma ha già ricevuto il booster. Per ora no al lockdown per i no vax

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA