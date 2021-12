La Juve prepara la ripartenza: isolamento per Chiellini, Ramsey in permesso

La Redazione24

,

venerdì 31 Dicembre 2021.

La Juve prepara la ripartenza: isolamento per Chiellini, Ramsey in permesso Il centrale non si è presentato per un contatto con un positivo. Il gallese, invece, rientrerà lunedì (con il mercato sempre sullo sfondo)

