Nandez in quarantena a Cagliari. Ma su di lui c’è un mandato di arresto in Uruguay

Nandez in quarantena a Cagliari. Ma su di lui c’è un mandato di arresto in UruguaySecondo Telemundo sul giocatore, positivo al Covid, pende una denuncia per violenza domestica da parte della ex. La Polizia lo ha cercato nel suo Paese ma era già in volo per l’Italia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 31 Dicembre 2021.

Nandez in quarantena a Cagliari. Ma su di lui c’è un mandato di arresto in UruguaySecondo Telemundo sul giocatore, positivo al Covid, pende una denuncia per violenza domestica da parte della ex. La Polizia lo ha cercato nel suo Paese ma era già in volo per l’Italia

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA