Napoli, Osimhen positivo al Covid prima del rientro: resta in Nigeria

Napoli, Osimhen positivo al Covid prima del rientro: resta in NigeriaL’attaccante di Spalletti era atteso per la visita di controllo dopo l’intervento al volto, con la Juve nel mirino prima della Coppa d’Africa. Rimarrà in patria in isolamento continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 31 Dicembre 2021.

Napoli, Osimhen positivo al Covid prima del rientro: resta in NigeriaL’attaccante di Spalletti era atteso per la visita di controllo dopo l’intervento al volto, con la Juve nel mirino prima della Coppa d’Africa. Rimarrà in patria in isolamento

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA