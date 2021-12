Supercoppa, la Lega conferma: nessun rinvio, si gioca il 12 gennaio

Supercoppa, la Lega conferma: nessun rinvio, si gioca il 12 gennaioLa decisione a causa dell’emergenza Covid e della stretta del Governo sugli accessi agli stadi. Si attende l’ultimo passaggio in Lega Calcio, che per ora conferma la gara per il 12 gennaio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 31 Dicembre 2021.

Supercoppa, la Lega conferma: nessun rinvio, si gioca il 12 gennaioLa decisione a causa dell’emergenza Covid e della stretta del Governo sugli accessi agli stadi. Si attende l’ultimo passaggio in Lega Calcio, che per ora conferma la gara per il 12 gennaio

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA