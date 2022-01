Dribbling e fisico: chi è Burkardt, il colpo perfetto per la Lazio

Dribbling e fisico: chi è Burkardt, il colpo perfetto per la Lazio Dall'esordio a 18 anni in Bundesliga al successo nell'Europeo Under 21, l'attaccante del Mainz è pronto al salto di qualità

La Redazione24

,

sabato 01 Gennaio 2022.

