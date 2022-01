Iervolino promette: “Farò di tutto per mantenere la Salernitana in Serie A”

Iervolino promette: “Farò di tutto per mantenere la Salernitana in Serie A”Le prime parole del fondatore dell’università Pegaso dopo aver presentato l’offerta vincolante. Ora occorrerà formalizzare l’operazione con gli adempimenti necessari per sancire il passaggio di proprietà continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 01 Gennaio 2022.

