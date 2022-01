Lanciato da Mourinho con l’adorazione per Maldini: Napoli, chi è Tuanzebe

La Redazione24

,

sabato 01 Gennaio 2022.

Lanciato da Mourinho con l’adorazione per Maldini: Napoli, chi è TuanzebeIl Napoli sta concludendo con il Manchester United l’ingaggio di Axel Tuanzebe, difensore centrale classe ’97, attualmente in prestito all’Aston Villa. Ecco quello che (forse) non sai di lui

