Mourinho dai poveri della Caritas, il bel gesto del portoghese

La Redazione24

,

sabato 01 Gennaio 2022.

Mourinho dai poveri della Caritas, il bel gesto del portogheseIl tecnico della Roma è andato alla Caritas di via Marsala, alla stazione Termini, e ha portato agli ospiti beni di prima necessità buoni sia per la cena di stasera che per i prossimi giorni. A titolo personale l’allenatore giallorosso ha consegnato zucchero, pasta, carne in scatola e altre cose che servono nella quotidianità e ha garantito il suo supporto – morale e materiale – anche nel 2022

