Psg-Real, la partita (doppia) con in palio Mbappé. E una cascata di big

Psg, Mbappé è libero (di firmare), quale sarà la sua prossima maglia?Con il contratto in scadenza a giugno, il campione del mondo può aprire le negoziazioni: Madrid in pole, ma Parigi ha armi per combattere. E da questo scontro dipendono molti altri affari continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 01 Gennaio 2022.

