Caos Lukaku: Tuchel non lo convoca per la gara con il Liverpool

Caos Lukaku: Tuchel non lo convoca per la gara con il LiverpoolSecondo The Athletic il tecnico del Chelsea non ha gradito le parole dell'attaccante su passato e presente e lo ha punito lasciandolo a casa

La Redazione24

domenica 02 Gennaio 2022.

