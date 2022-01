Coronavirus: Zona arancione per otto giorni in 11 comuni della provincia di Reggio Calabria

Lo ha stabilito, con una propria ordinanza, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto

La Redazione

Catanzaro,

domenica 02 Gennaio 2022.

Zona arancione da domani e per otto giorni in 11 comuni della provincia di Reggio Calabria: Campo Calabro, Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco, Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San Roberto e Taurianova.

Il provvedimento fa seguito ai contenti di una nota trasmessa dal commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ed è motivata dalla sussistenza di una “situazione di rischio di espansione epidemica da Sars-CoV-2, per il superamento di diversi parametri indicati nella circolare regionale prot. 494037/2021”. In particolare si prevede l’applicazione di una serie di misure di “mitigazione utili a ridurre il numero dei casi confermati e a frenare la trasmissione del contagio” che rimarranno in vigore fino a tutto il 9 gennaio prossimo.

“Tali misure – è scritto nel testo dell’ordinanza – tengono conto anche del trend osservato a livello regionale per l’intera provincia di Reggio Calabria, in cui i valori di incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni si sono notevolmente incrementati, superando ampiamente la media regionale nel medesimo periodo”.

In zona arancione, in base alle nuove disposizioni che prevedono il possesso del super green pass, le restrizioni si applicano soltanto ai non vaccinati, sia in relazione agli spostamenti che per quanto riguarda l’accesso a diverse attività. (ANSA)

