Derby Lazio-Napoli per Reinildo. Ma per ora il Lilla non fa sconti

Derby Lazio-Napoli per Reinildo. Ma per ora il Lilla non fa scontiSarri e Spalletti a caccia del terzino sinistro mozambicano, in scadenza di contratto a giugno con i francesi, che però chiedono 7-8 milioni. Richiesta che potrebbe abbassarsi nei prossimi giorni continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 02 Gennaio 2022.

Derby Lazio-Napoli per Reinildo. Ma per ora il Lilla non fa scontiSarri e Spalletti a caccia del terzino sinistro mozambicano, in scadenza di contratto a giugno con i francesi, che però chiedono 7-8 milioni. Richiesta che potrebbe abbassarsi nei prossimi giorni

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA