LIVE Mercato: Toronto in pressing su Criscito. Verona, arriva Depaoli

LIVE Calciomercato. Toronto in pressing su Criscito. Verona, arriva DepaoliLe notizie di domenica 2 gennaio: Napoli, Tuanzebe per la difesa. Il Cagliari segue Calafiori per la fascia sinistra e Baselli per il centrocampo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 02 Gennaio 2022.

