Allegri recupera Dybala, ma rischia di perderne due

Allegri recupera Dybala, ma rischia di perderne due L’argentino non ha avuto problemi e ha effettuato tutto l’allenamento. Ora ci sono Pellegrini e Kaio Jorge out a seguito di una sindrome influenzale, la formazione è ancora in alto mare continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 03 Gennaio 2022.

Allegri recupera Dybala, ma rischia di perderne due L’argentino non ha avuto problemi e ha effettuato tutto l’allenamento. Ora ci sono Pellegrini e Kaio Jorge out a seguito di una sindrome influenzale, la formazione è ancora in alto mare

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA