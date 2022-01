Ma Mauro boccia Maurito: “Non è l’uomo giusto, per stile e caratteristiche”

Ma Mauro boccia Maurito: “Non è l’uomo giusto, per stile e caratteristiche”Il commentatore (ed ex bianconero) analizza l’idea Icardi: “In questa Juve non renderebbe. Poi è sovraesposto sui social. E la moglie manager così ingombrante…” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 03 Gennaio 2022.

