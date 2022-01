Calciomercato 2022, date e orari. Quando inizia e finisce in Italia e all’estero

La Redazione24

martedì 04 Gennaio 2022.

Calciomercato 2022, date e orari. Quando inizia e finisce in Italia e all’esteroDa questa mattina i club possono depositare i contratti. La sessione chiuderà il 31 gennaio in Italia e in tutti i grandi campionati europei.

