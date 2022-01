Inter, è il giorno di Onana. Ha finito le visite mediche, a breve la firma

Inter, è il giorno di Onana. Ha finito le visite mediche, a breve la firmaIl portiere camerunese, dopo aver ricevuto l’ok dall’Ajax, è sbarcato in città per chiudere il suo trasferimento in nerazzurro. Arriverà a luglio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 04 Gennaio 2022.

