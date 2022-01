Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino

Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per TorinoDopo la positività del tecnico Spalletti, di Mario Rui e Malcuit, il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria sta monitorando la situazione in vista della sfida di giovedì contro la Juventus continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 04 Gennaio 2022.

