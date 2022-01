Napoli: Spalletti positivo. Salta Juventus e Samp

Napoli: Spalletti positivo. Salta Juventus e SampL’allenatore non sarà in panchina per il big match di giovedì sera allo Stadium e salterà anche la sfida con i blucerchiati di domenica. Il tecnico è in isolamento ma sta bene ed è asintomatico continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 04 Gennaio 2022.

Napoli: Spalletti positivo. Salta Juventus e SampL’allenatore non sarà in panchina per il big match di giovedì sera allo Stadium e salterà anche la sfida con i blucerchiati di domenica. Il tecnico è in isolamento ma sta bene ed è asintomatico

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA