Nuovo indirizzo Trasporti e Logistica all’Istituto Mario Ciliberto di Crotone

Sono solo in sette in tutta Italia e fra questi c’è anche l’istituto Mario Ciliberto di Crotone

Crotone,

martedì 04 Gennaio 2022.

Il ministero dell’Istruzione ha autorizzato appena sette istituti di istruzione superiore con indirizzo trasporti e logistica ad attivare il percorso sperimentale Caim – Caie. Si inizierà già nel prossimo anno scolastico e l’intento è quello di fondere le competenze dell’opzione Conduzione di apparati e impianti marittimi coniugate con la nuova opzione Conduzione di apparati e impianti elettronici, il tutto per fornire agli studenti maggiori sbocchi lavorativi in un campo nel quale la richiesta di lavoratori qualificati è continua. Non solo lavoro però, altro sbocco naturale infatti può essere il percorso di studi in ingegneria meccanica.

Non è l’unica buona notizia però per il Ciliberto. Negli scorsi giorni infatti è stata rinnovata la certificazione della qualità Iso 9001:2015 Dopo i controlli effettuati nello scorso mese di settembre il Tuv sud che è l’ente certificatore esterno, ha rinnovato con convinzione la certificazione che attesta gli alti standard dell’istituto del dirigente scolastico Girolamo Arcuri. Una certificazione ottenuta grazie all’attenzione maniacale rivolta a tutto il sistema e che è stata rinnovata da parte dell’ente certificatore perché durante gli audit effettuati ha potuto accertare che tutto si svolge secondo le direttive richieste.

Ancora un attestato importante che conferma la qualità del servizio offerto dallo storico istituto crotonese. Il Ciliberto – Lucifero rinnova continuamente e costantemente tiene sempre presenti quelle che sono le peculiarità del territorio, amplia la propria offerta formativa e migliora anche i servizi offerti prima fra tutti una didattica laboratoriale innovativa e coinvolgente.

