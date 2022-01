Bufera su Nole con l’esenzione medica, Sandgren no: “Non l’ho chiesta”

Bufera su Nole con l’esenzione medica, Sandgren no: “Non l’ho chiesta”Comunicato di Tennis Australia per chiarire la posizione del serbo n.1 non vaccinato. L’americano, due volte tra i migliori otto, prima attacca il serbo, poi ritratta continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 05 Gennaio 2022.

Bufera su Nole con l’esenzione medica, Sandgren no: “Non l’ho chiesta”Comunicato di Tennis Australia per chiarire la posizione del serbo n.1 non vaccinato. L’americano, due volte tra i migliori otto, prima attacca il serbo, poi ritratta

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA