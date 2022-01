Covid in Serie A: che succede al fantacalcio in caso di partite non disputate?

Covid in Serie A: che succede al fantacalcio in caso di partite non disputate?Con 90 e più casi nel massimo campionato italiano, diverse sono le gare a rischio: 6 politico ai calciatori delle squadre che non scendono in campo, ma se dovesse essere rinviata tutta la giornata… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 05 Gennaio 2022.

Covid in Serie A: che succede al fantacalcio in caso di partite non disputate?Con 90 e più casi nel massimo campionato italiano, diverse sono le gare a rischio: 6 politico ai calciatori delle squadre che non scendono in campo, ma se dovesse essere rinviata tutta la giornata…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA