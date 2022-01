“Fermare i campionati”. La proposta shock non trova consensi in cabina di regia

“Fermare i campionati”. La proposta shock non trova consensi in cabina di regiaIl fronte “rigorista” punterebbe a uno stop sino a febbraio dopo le gare di domani ma non ha trovato alleati. Nessun commento di Draghi. Improbabile anche un’ulteriore riduzione della capienza continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 05 Gennaio 2022.

“Fermare i campionati”. La proposta shock non trova consensi in cabina di regiaIl fronte “rigorista” punterebbe a uno stop sino a febbraio dopo le gare di domani ma non ha trovato alleati. Nessun commento di Draghi. Improbabile anche un’ulteriore riduzione della capienza

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA