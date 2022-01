Insigne-Toronto: c’è la firma. Il capitano del Napoli giocherà in Mls

Insigne-Toronto: c’è la firma. Il capitano del Napoli giocherà in MlsScelta fatta: nero su bianco per un contratto dal 1° luglio fino a fine 2028, per 11 milioni +4 di bonus. L’azzurro ha sottoscritto l’accordo in un hotel di Roma, accompagnato dalla moglie, dall’agente Vincenzo Pisacane e dall’intermediario Andrea D’Amico continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

mercoledì 05 Gennaio 2022.

