La Asl 1 non blocca il Napoli, che vola a Torino. Poi la Asl 2 mette in quarantena 3 azzurri: è caos

mercoledì 05 Gennaio 2022.

La Asl 1 non blocca il Napoli, che vola a Torino. Poi la Asl 2 mette in quarantena 3 azzurri: è caosRrahmani, Zielinski e Lobotka, appena sbarcati, scoprono di essere stati fermati. E adesso? Così gli azzurri non avrebbero gli uomini per giocare. Gli azzurri partiti per il match con la Juve dopo un ok “regolamentato” dalla Asl. Prima di lasciare la città i dirigenti avevano chiesto un ulteriore chiarimento sul protocollo

