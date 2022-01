La Asl non blocca il Napoli, può partire. Ma la società chiede un chiarimento

La Asl non blocca il Napoli, può partire. Ma la società chiede un chiarimentoGli azzurri a breve in viaggio per Torino dove domani affronteranno la Juventus alle 20.45. Prima di lasciare la città i dirigenti hanno chiesto alla Asl un ulteriore chiarimento sul protocollo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 05 Gennaio 2022.

