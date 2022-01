La Asl stoppa il Bologna: non si gioca la gara con l’Inter

La Asl stoppa il Bologna: salta la gara con l’InterBordon, direttore dell’ente: “ll dipartimento di sanità pubblica sta per emettere un provvedimento in cui ci sarà scritto che non ci sono le condizioni per giocare”. I rossoblù hanno 8 giocatori positivi e avrebbero dovuto ospitare i nerazzurri domani alle 12.30 al Dall’Ara continua a leggere […]

La Redazione24

,

mercoledì 05 Gennaio 2022.

La Asl stoppa il Bologna: salta la gara con l’InterBordon, direttore dell’ente: “ll dipartimento di sanità pubblica sta per emettere un provvedimento in cui ci sarà scritto che non ci sono le condizioni per giocare”. I rossoblù hanno 8 giocatori positivi e avrebbero dovuto ospitare i nerazzurri domani alle 12.30 al Dall’Ara

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA