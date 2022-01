La Asl vieta al Torino la trasferta a Bergamo per il match con l’Atalanta

La Asl vieta al Torino la trasferta a Bergamo per il match con l’AtalantaI granata (8 i positivi nel gruppo squadra) bloccati prima della partenza, la gara in programma domani alle 16.30 non verrà giocata. A rischio anche quella di domenica con la Fiorentina continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 05 Gennaio 2022.

La Asl vieta al Torino la trasferta a Bergamo per il match con l’AtalantaI granata (8 i positivi nel gruppo squadra) bloccati prima della partenza, la gara in programma domani alle 16.30 non verrà giocata. A rischio anche quella di domenica con la Fiorentina

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA